100 Bäume für Kevelaer

Im Herbst ging die Baumpflanzaktion der Wallfahrtsstadt Kevelaer in die dritte Runde. Privatpersonen konnten sich einen kostenlosen Laub- oder Obstbaum von der Stadt aussuchen.

Am Samstag, 14. Dezember 2024, konnten die bestellten Bäume am Betriebshof in Kevelaer abgeholt werden. Insgesamt wurden 100 kostenlose Bäume von der Wallfahrtsstadt an Bürgerinnen und Bürger rausgegeben.

Die Baumpflanzaktion ist eine konkrete Gestaltungmöglichkeit zur Klimaanpassung. „Damit können sich Privatpersonen mit Unterstützung der Wallfahrtsstadt Kevelaer aktiv am gemeinsamen Klimaschutz beteiligen“, so Sébastien Belleil, Umweltschutzbeauftragter bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Denn Obst- und Laubbäume sind gut fürs Klima. Sie produzieren Sauerstoff, speichern Kohlenstoff und vor allem in einem sonnendurchfluteten Garten, können heimische Bäume für kühle Schattenplätze sorgen.

Es war die vorerst letzte Baumpflanzaktion. Im nächsten Jahr ist keine Förderung für kostenlose Bäume vorgesehen.