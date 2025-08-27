10 Jahre Rotary Classic Car Rallye

Am Samstag, 30. August 2025, wird zum nunmehr 10. Mal die „Rotary Classic Car Rallye“ (RCCR) starten.

Strecke getestet und genehmigt – Roadbook gedruckt, Stationen geplant und vorbereitet, Pokale geordert – die 10. RCCR kann starten. Und ein weiteres Ziel erreicht: Zum heutigen Tag sind bereits mehr als 50 Teilnehmende mit ihren Fahrzeugen gemeldet. Kurzentschlossene sind noch bis zum Veranstaltungstag herzlich willkommen.

„Auf Los geht’s los”, heißt es am Samstag um 10 Uhr. Im Minutentakt starten die Fahrzeuge zu ihrer Rundfahrt durch Kevelaer mit Segnung auf dem Kapellenplatz durch Rektor und Pastor Stefan Dördelmann.

Erneut werden die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt Augenzeugen dieser großartigen Präsentation von Mobilität vergangener Zeiten.

Gut vorbereitet durch letzte Informationen bei der Fahrerbesprechung und mit einem deftigen Frühstück im Venga geht’s auf durch den Südkreis sowie durch den Kreis Wesel, durch grüne Landschaften mit Stopps an verschiedenen Herrensitzen und Stationen in Straelen und Rheinberg zum Ziel: Der Airport Weeze lässt es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung auszurichten.

„Unitis viribus“ – mit vereinten Kräften, nur so kann es gelingen, das Ziel der RCCR zu erreichen. Frei unter dem Motto „Mit alten Autos für junge Menschen“ unterstützt der Rotary Club mit dem Erlös alljährlich lokale und internationale Projekte.

Der Dank des Rotary Club Kevelaer geht an alle Unterstützer und Sponsoren, an viele „Türöffner“ bei der Planung.