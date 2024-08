1:0 für den Frieden – Friedenswallfahrt

2024 jährt sich die interreligiösen Friedenswallfahrt in Kevelaer zum zehnten Mal. Die Verantwortlichen laden dazu wie folgt ein:

„Wir erleben ein funktionierendes Zusammenleben verschiedener Herkünfte und Kulturen. Unterschiedliche Religionen arbeiten zusammen und stehen geschlossen für Frieden ein. Bereits seit zehn Jahren wird jedes Jahr die Interreligiöse Friedenswallfahrt in Kevelaer gefeiert. Gemeinsam stehen alle Beteiligten für den Frieden ein, den es schon gibt. Wir alle zeigen Jahr für Jahr das Frieden geht, erinnern und ermutigen einander. Genauso erinnern wir aber auch an Ungerechtigkeit, Gewalt, Trennungen und die Grausamkeit und Falschheit der weltweiten Kriege. Wir klagen diese Not und beten für Frieden.Wir haben noch Platz für Sie. Werden Sie Teil unseres Teams und machen weitere Punkte für den Frieden.“

Die Wallfahrt findet am 18. August 2024 um 16 Uhr im Forum Pax Christi statt.