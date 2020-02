1. Meistertitel 2020 für Ulrike Zeitz-Kempkens

KSV-Läuferin gewinnt Regionsmeisterschaft im Crosslauf in Xanten der Frauen (ü50) über 6525 Meter

Am Sonntag, 26. Januar 2020, fand die Regionsmeisterschaft im Crosslauf in Xanten statt. Ulrike Zeitz-Kempkens ging für den Kevelaerer SV an den Start und siegte bei den Frauen (ü50) über 6525 Meter, wie der Verein jetzt mitteilte. Von der Anstrengung des Laufes schnell erholt habe sich die Kevelaererin über ihren 1. Meistertitel der neuen Saison 2020 sehr gefreut.