1. Mannschaft startet mit Sieg in die Rückrunde

Spielbericht 2. Mannschaft

Die 2. Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen BF Asperden 1 und konnte einen Sieg einfahren. Heinz Franzen gewann für Kervenheim gegen Johannes Janßen 54 zu 43 in 20 Aufnahmen. Thomas Büchner behielt auch die Oberhand für Kervenheim und gewann gegen Karl Flören 52 zu 38 in 20 Aufnahmen. Wolfgang Pftzner konnte sein Spiel auch gegen Kai Rosenbaum mit 57 zu 51 in 20 Aufnahmen gewinnen. Thomas Cholewa reihte sich bei seinen siegreichen Billardkollegen der Kervenheimer ein und gewann gegen Wolfgang Bachus 67 zu 38 in 20 Aufnahmen. Somit war es ein klarer 8:0 Sieg für die Kervenheimer.

Spielbericht 4. Mannschaft

Die 4. Mannschaft hatte auch ein Heimspiel gegen BSF Goch 4. Werner van Dongen musste sich leider dem Gocher Hans Ludwig Reintjens mit 22 zu 40 in 16 Aufnahmen geschlagen geben. Rainer Kürvers konnte leider auch nicht gewinnen für Kervenheim, er verlor gegen Harald Henneberger 22 zu 40 in 24 Aufnahmen. Nur Margret Broich konnte für Kervenheim an diesem Abend für die 4. Mannschaft punkten, sie gewann gegen Heidrun Cox 24 zu 16 in 25 Aufnahmen. Andre Brouwers hatte gegen den Gocher Wolfgang Hillmann leider keine Chance. Er verlor 27 zu 40 in 15 Aufnahmen, somit nahmen die Gocher die Siegpunkte mit.

Spielbericht 1. Mannschaft

Die 1. Mannschaft hatte auch ein Heimspiel gegen Grün-Weiß-Kleve-Hau 1, was die Kervenheimer erfolgreich gestalten konnten. Karl-Heinz Schmithuisen begann den Abend für die Kervenheimer gegen Georg Douven. In einem spannenden Spiel, wo die Führung immer wechselte, konnte sich der Kervenheimer Spieler am Ende mit 94 zu 77 in 20 Aufnahmen durchsetzen. Michael Brouwers musste als zweiter ans Brett und tat sich sehr schwer gegen den Klever Spieler Hans-Gerd Hijmink, der aber auch nicht richtig ins Spiel kam. Michael gewann die Partie 74 zu 64 in 20 Aufnahmen. Karl-Heinz Brouwers spielte gegen den Klever Roland Hottgenroth, der immer die Oberhand behielt. Somit verlor Karl-Heinz das Spiel 65 zu 103 in 20 Aufnahmen. Jetzt kam es auf Christian Schmithuisen an, ob Kervenheim gewinnt oder nur ein Unentschieden heraus kommt. Christian Schmithuisen trat souverän für Kervenheim auf und gewann klar 175 zu 38 in nur 5 Aufnahmen. Damit war der Rückrundenstart geglückt mit einem 6:2 Sieg für die Kervenheimer und ein sehr geselliger Samstagabend ging zu Ende.

Die nächsten Heimspiele finden statt am Samstag, 31.01.2026, Kervenheim 2 gegen Unter Uns Uedem 1 und Kervenheim 3 gegen Gut-Stoss-Frasselt 2 im Vereinsheim ab 17 Uhr. Spielstätte desB.C. Laubfrosch Kervenheim ist in Kervenheim, Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle).