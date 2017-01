Zurück zum Abitur nach neun Jahren – Was halten die Kevelaerer davon?

In NRW läuft zurzeit das Volksbegehren „G9 jetzt in NRW“ mit dem Ziel, die Rückkehr zu einer Regelschulzeit mit Abitur nach neun Jahren in der Sekundarstufe II zu erreichen.

Seit dem Jahr 2005 wurde die Schulzeit an Gymnasien (zum zweiten Mal nach 1936) auf acht Jahre gekürzt. Dies ist das so genannte G8- oder Turbo-Abi nach Klasse 12.

Da die Zahl der Jahreswochenstunden am Gymnasium deutschlandweit festgelegt ist (265), haben Schüler am G8-Gymnasium durchschnittlich 33,1 Stunden Unterricht in der Woche. Bis zum Jahr 2013 waren es beim Abitur nach 13 Jahren 29,4 Schulstunden. Damit hatten die Kinder in den Klassen 5 bis 10 im Allgemeinen sechs Stunden Unterricht am Tag, sodass sie gegen 13.20 Uhr die Schule verlassen konnten. Mit dem Turbo-Abi wurde außerdem die 7. Unterrichtsstunde verboten und durch eine 60-minütige Pause ersetzt, sodass der Unterricht an den meisten Gymnasien in der Klasse 6 an einem Tag und ab Klasse 7 an zwei Tagen in der Woche erst um 15.50 Uhr endet.

Das KB hat sich umgehört, was die Bürger in Kevelaer von einer Rückkehr zu einem Abitur nach neun Jahren halten.