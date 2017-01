Winnetous Winterlager am Sonnenhügel

Gerade erst sind die Abenteuer des Häuptlings der Apachen in einer aufwendigen Produktion neu verfilmt worden und haben zu Weihnachten Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm gelockt. Winnetou: ein Mythos, ein Held. Er verkörpert den edlen, guten Indianer und kämpft mit seiner „Silberbüchse“ auf seinem Pferd Iltschi für Gerechtigkeit und Frieden. Die Geschichten um einen fiktiven Häuptling der Apachen, die allesamt im wilden Westen spielen, üben eine unglaubliche Faszination aus. Sie erinnern an Freiheit und daran, dass das Gute immer siegt.

Auch in Twisteden löst diese Figur immer wieder einen gewissen Reiz aus. „Ja, wir sind hier schon ein bisschen Winnetou-verrückt“, gesteht Rafael Keuler aus Twisteden. Er ist Mitinitiator der alle zwei Jahre stattfindenden Karl-May Festspiele. Auf dem Sonnenhügel am Hoensberg in Twisteden haben Winnetou mit seinen Stammesbrüdern und Schwestern, Old Shatterhand und auch Bandit Santer und seine Bande ihr Winterquartier aufgeschlagen.

„Die Planunge…

