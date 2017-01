Am Donnerstag, 19. Januar 2017, gegen 20.30 Uhr vernahm die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Haydnstraße in Kevelaer verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss. Am darauffolgendem Tag stellte sie fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, die Terrassentür aufzuhebeln.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Goch unter der Telefonnummer 02823-1080.