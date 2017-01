Starke Galakonzerte des Theaterchor Niederrhein

Musikalische Hochgenüsse bot am vergangenen Wochenende der Theaterchor Niederrhein. Mit gleich zwei Galakonzerten gastierte der 100 Sänger starke Chor am Samstagabend und am Sonntagnachmittag im Konzert-und Bühnenhaus Kevelaers. Während des Konzerts brachte der Chor das Publikum in der ausverkauften guten Stube zum Singen, zum Lachen und sogar zum Tanzen. Zum Schluss gab es nicht nur ein begeistertes Publikum, sondern auch einen vor Begeisterung strahlenden Theaterchor.