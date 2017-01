Seit 25 Jahren kleiden drei Frauen in Twisteden die Sternsinger ein

wieder von Tür zu Tür, um den Friedenssegen zu bringen. Doch bevor sich die Jungen und Mädchen auf den Weg machen, müssen sie eingekleidet werden. In Twisteden werden die Kinder seit 25 Jahren von drei Frauen in königliche Gewänder gesteckt.



Wenn es darum geht Sternsinger-Könige einzukleiden, können sich diese ganz beruhigt in die Obhut drei erfahrener Königsausstatter in Twisteden wenden. Karin Grüntjens, Ursel Verhülsdonk und Gisela Wenzke verstehen ihr Handwerk und bleiben selbst dann noch ganz ruhig, wenn über 40 junge Sternsinger gleichzeitig den Pfarrsaal betreten.

„Henry, für dich brauchen wir schon ein größeres Gewand“, sagt Ursel Verhülsdonk und stülpt dem Jungen ein geeignetes Königskostüm über den Kopf. Die frisch ernannte Hoheit scheint mit der Wahl zufrieden. „Es muss aber noch gebügelt werden“, so Karin Grüntjens, die jedes der etwa 50 selbstgenähten Gewänder sorgfältig aufbügelt. Das sei wichtig. Schließlich seien die Kinder als Botschafter der guten Sache unterwegs.

Was das bedeutet, wissen die Twistedener Kinder ganz genau: „Wir bringen den Segenswunsc…

