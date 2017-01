Schwester Licia aus Nigeria besucht Imole-Lichtstärke

Schwester Lucia Akinnusoye (Sisters of St. Louis) leitet die „St. Lucy Imole Augenklinik Ilora“ in der Diözese Oyo in Nigeria. Auf Einladung von „Imole-Lichtstärke e.V.“ hält sie sich momentan in Kevelaer auf, um bei der Mitgliederversammlung des Vereins über die Arbeit und den Fortschritt in der Klinik zu berichten.

Der ehemalige Kinderarzt Dr. Abiodun Ogundare hatte in seiner Heimat ein Haus zur Verfügung gestellt. Der durch ihn gegründete Verein „Imole-Lichtstärke e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht zu ermöglichen, dass viele Erblindete behandelt werden können oder durch Operationen ihr Sehvermögen wiederhergestellt werden kann. Zu diesem Zweck wurde das Gebäude zur „St. Lucy Imole Augenklinik Ilora“ umgebaut. Die dafür notwendige Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorgung sowie die Einrichtung für eine Behandlung mit Betten und medizinischen Geräten wurde vom Verein finanziert. Am 24. April 2015 konnte das Krankenhaus eröffnet werden und bereits am ersten Tag kamen 217 Menschen, um sich untersuchen zu lassen.

Schwester Lucia berichtete, dass der Besuch der Menschen nicht ganz selbstverständlich sei. Viel Werbun…

