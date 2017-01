Schild(er)bürgerstreich

Ich komme in Kevelaer ja viel rum, so auch letzte Woche, als ich zu einem Gespräch eingeladen war mit dem Ziel „Petrusweg“. Bekannt war mir, dass mein Gesprächspartner am Rande der Stadt, in Richtung Geldern wohnt. Also bin ich diesmal in den fahrenden Schuhkarton, mein neues Dienstmobil, eingestiegen, Navi programmiert und los. Am Ziel angekommen, schaue ich mich um und erspähe sein Haus auf der rechten Seite des Weges.