Am 19. November 2016 entwendeten zwei unbekannte Männer Waren in einem Drogeriemarkt an der Lindenstraße. Die beiden Täter rissen Etiketten ab und versteckten die Waren in einer Einkaufstüte. Sie wurden durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Wer kennt die beiden Männer auf den Fotos? Täterhinweise erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.