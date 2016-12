Parookaville 2017 mit David Guetta, Robin Schulz und weiteren Top-DJs

Die atemberaubende Geschichte des Parookaville-Festivals geht in die nächste Runde. Im November wurden die 80.000 „Visa“ (Tickets) binnen 48 Stunden ausverkauft. Quasi über Nacht wurde das Showkonzept-Festival im niederrheinischen Weeze mit seiner nur zwei-jährigen Historie zum schnellst-wachsenden und besucherstärksten deutschen Dance-Event.

Um diesem Status auch inhaltlich gerecht zu werden, wurde bereits für die kommende Ausgabe der Sonntag als dritter, vollwertiger Festivaltag angekündigt. Das bedeutet auch: Deutlich mehr Spielzeit und damit mehr Stars, mehr Vielfalt und mehr Headliner. Für die Mainstage haben jetzt zwei Weltstars ihre erstmalige Einreise in die fiktive Stadt Parookaville zugesagt:

Kein geringerer als der französische Dance-Export No. 1 und zweifache Grammy-Gewinner David Guetta wird das große Festival-Closing am Sonntag auf der Mainstage spielen. Seine beispiellose Karriere markieren u.a. 70 Mio. verkaufte Tonträger, vier Nummer-Eins-Hits allein in Deutschland sowie jeweils zwei Grammys, World Music Awards und Echos – zudem ist er als DJ-Headliner Stammgast der größten Festivals weltweit.

Auch der zweite Headliner-Neuzugang für die Mainstage kommt aus Frankreich: DJ Snake hat sich im vergangenen Jahr mit seiner grandiosen Festivalhymne „Lean On“ – in Kooperation mit Major Lazer und Mø – in die Spitze der DJ- und Produzenten-Riege katapultiert. Aktuell belegt der 30-Jährige mit Popstar Justin Bieber („Let Me Love You“) erneut weltweit Spitzenpositionen in den Charts.

Als Headliner und Stage-Host kehrt außerdem Robin Schulz nach Parookaville zurück. Auf seiner „1LIVE pres. Robin Schulz and Friends“-Stage wird der Osnabrücker, der seit 2014 einen Welt-Hit nach dem anderen landet und aktuell mit David Guetta und „Shed a Light“ die internationalen Charts stürmt, viele seiner DJ-Freunde empfangen, mit denen zusammen er die Genres Deep- und Tech-House in den vergangenen Jahren geprägt hat.

„Das wir nach nur zwei Jahren nun Weltstars wie David Guetta, DJ Snake und Robin Schulz an einem Wochenende nach Weeze holen können, ist für uns und alle ,Bürger‘ von Parookaville eine Wahnsinnsgeschichte“, so Bernd Dicks, einer der drei Gründer des Festivals und der Parookaville GmbH aus Weeze. „Guetta ist aktuell die unerreichbare Nummer 1 für Pop- und Dance-Hits und hat mit seinen Produktionen der neuen Dance-Musik erst ihre heutige Relevanz verschafft.“ David Guetta wird am dritten Festivaltag (Sonntag, 23.07.2017) das große „Festival-Closing“ spielen. „Womöglich wird dies sogar sein einziger Gig 2017 in Deutschland sein“, ergänzt Dicks.

Zweite Open-Air Stage, weiterer Künstlerzuwachs und erstmals Hardstyle-Area

Doch nicht nur die Headliner-Reihen füllen sich zusehends, das LineUp bekommt auf der Mainstage außerdem Zuwachs von Don Diablo (36, NL), weltweit beliebt für seinen Future House Sound, Oliver Heldens (21, NL), dessen Megahit „Geko“ (2014) weiterhin in aller Ohren ist, Showtek (32 & 34, NL), bereits in 2016 einer der beliebtesten Acts auf der Mainstage der Festival-Stadt, sowie W&W (29 & 30, NL), die mit „Waves“ (2014) und zuletzt „Arcade“ (2016) sehr erfolgreich mit den Tomorrowland-Residents Dimitri Vegas & Like Mike kollaboriert haben.

Auf der Bootshaus-Stage dürfen sich die Bürger von Parookaville bereits auf Yellow Claw (29 & 35, NL) freuen, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Trap, HipHop, Dubstep und Hardstyle schon in 2015 und 2016 zu den absoluten Favoriten gehörten.

Außerdem bereits bestätigt wurden für die Mainstage: Ostblockschlampen (GER), Tujamo (GER); für die Robin Schulz & Friends Stage: Kungs (FRA); für die Live Stage: Alle Farben (GER), für die Bootshaus Stage: Getter (USA), Krewella (USA), NGHTMRE (USA), Slander (USA) sowie als Additional Artists Dirtcaps (NL) und Jauz (USA).

„Unsere Bürger haben ihre Visa bestellt, als sie gerade einmal drei Künstler für das kommende Jahr kannten. Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis, auf den wir sehr stolz sind. Jetzt lösen wir nach und nach unser Versprechen ein, für 2017 in allen Belangen noch eine Schippe draufzulegen! Dazu wird übrigens auch eine weitere, völlig neu gestaltete Open-Air Stage sowie auf vielfachen Bürgerwunsch eine neue Bühne mit Hardstyle-Musik zählen“, verrät Organisator Dicks.

Ticktet-Resale-Plattform erfolgreich gestartet

Um Ticketfälschungen und den Schwarzhandel zu Wucherpreisen weiter einzudämmen, wurde bereits vor wenigen Wochen die ofDizielle Ticket-Resale-Plattform von Parookaville und TicketPay eingeführt. Sie bietet die einzige offizielle, legale und zu 100 Prozent sichere Möglichkeit, Parookaville-Tickets zu fairen Preisen privat zu kaufen und verkaufen.

Nun, knapp zwei Monate nach dem rasanten Ausverkauf aller Tickets, zeigt sich, dass das Konzept aufgeht: In vielen Kategorien sind Ticketangebote vorhanden, die Interessierte transparent vergleichen und mit wenigen Klicks sicher und legal erwerben können. Und da der Kauf direkt im System des offiziellen Ticketdienstleisters von Parookaville stattfindet, steht im Anschluss aller Komfort, etwa für die obligatorische Personalisierung, zur Verfügung.

„Klausur, Krankheit, Auslandsstipendium – es gibt tausend Gründe, warum sich die Festival-Pläne 2017 unserer Gäste ändern können. Gleichzeitig suchen immer noch Tausende Menschen Karten, um ihre Lieblingskünstler zu sehen. Mit dieser Plattform hoffen wir, möglichst viele von ihnen glücklich machen zu können“, so Dicks.

Ticket-Website: resale.parookaville.com