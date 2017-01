Am 4. Februar gibt die Kevelaerer Geigerin Lea Brückner mit ihrem Duo-Partner Mark Kantorovic ein Konzert im Bühnenhaus. „Es ist wieder mal Zeit für ein Heimspiel nach den verschiedensten Projekten in Deutschland und zuletzt in den Niederlanden 2016“, so Brückner. „Wir wollen wieder einmal ein soziales Projekt starten“, so die Geigerin, die schon in den vergangenen Jahren diese besondere Form der Benefiz-Konzert in ihrer Heimat pflegte. Unter dem Motto „Mit Klassik gegen Kinderarmut“ soll der Erlös dazu verwendet werden, Kevelaerer Kulturprojekte anzubieten. Dazu haben die Künstlerinnen Ilka Sulten und Tanja van Went sowie die Erzieherin Veronika Becker ihre Hilfe bei Kursen in Kevelaer zugesagt. Ziel ist es, jedem Kind, egal welcher sozialer Herkunft, Kultur näher zu bringen.

Karten für das Konzert „Mit Klassik gegen Kinderarmut“ am 4. Februar um 19.30 Uhr im Bühnenhaus gibt es in der Bücherstube an der Hauptstraße 50 und an der Abendkasse. Sie kosten 10 Euro pro Erwachsenem, Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) zahlen 2 Euro. Im Bühnenhaus wird außerdem zeitgleich eine Ausstellung mit Fotos von Johannes Lunenburg zu sehen sein. Eine Ausbelichtung wird zugunsten des guten Zwecks versteigert.