Manege frei im Clemens-Haus Kevelaer: In dem Seniorenhaus der Caritas, wo sonst Menschen in kleinen Hausgemeinschaften zusammenleben, gab nun der Zirkus Montana ein Gastspiel. Mit akrobatischen Kunststücken und witzigen Einlagen begeisterten die Künstler die Senioren und Mitarbeiter des Hauses gleichermaßen. Neben Akrobatin Sabrina und Clown Beppo hatte der Familienzirkus auch zwei Nachwuchsartisten dabei, die das Publikum ebenso in ihren Bann zogen. So erlebten die Senioren im Clemens-Haus einen Nachmittag voller witziger und magischer Momente. Und wie es sich für eine ordentliche Zirkusvorstellung gehört, gab es natürlich auch frisches Popcorn aus der Popcorn-Maschine dazu.

„In den Zirkus geht jeder gerne – Kinder wie Erwachsene. Leider können die meisten unserer Senioren keinen Zirkus mehr besuchen, weil es kaum wirklich barrierefreie Zirkuszelte gibt“, sagt Hausleiter Thomas Venmanns. „Deshalb haben wir einfach den Zirkus zu uns ins Haus geholt. Das war ein wirklich tolles Erlebnis für die Bewohner.“