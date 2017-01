Mahnung schon vergessen?

Ich bin entsetzt und wütend. Schon wieder ist in unserem schönen Kevelaer eine derartige Böswilligkeit zu Tage getreten, dass es in mir brodelt. Meiner Mechel macht das, was da passiert ist, eher Angst. Ausgerechnet an einer Grundschule haben irgendwelche Typen rechtsgerichtete Plakate angeklebt. Das ist alles andere als ein Scherz, das ist mehr als übel.