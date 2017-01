Mädchenchor am Aachener Dom singt Sonntag ein Konzert in der Basilika

Die Basilikamusik Kevelaer lädt alle Freunde guter Chormusik am Sonntag, 8. Januar, um 16 Uhr, in die Basilika ein. Hier wird das erste Konzert in der Reihe der Chorkonzerte zum Festjahr 2017 zu erleben sein. Dafür ist der Mädchenchor am Aachener Dom zu Gast, der passend zum Abschluss des Weihnachtsfestkreises ein besonders stimmungsvolles Programm singen wird. Kernstück ist die berühmte Ceremony of Carols von Benjamin Britten, einer Sammlung bezaubernder englischer Weihnachtsgesänge, die nur von einer Harfe begleitet werden. Ergänzend dazu werden festliche Gloria-Vertonungen für Chor und Orgel erklingen und deutsche Weihnachtslieder gemeinsam gesungen.

Der Mädchenchor am Aachener Dom ist das jüngste Ensemble in der Familie der traditionsreichen Aachener Dommusik, der erst im Jahr 2011 gegründet wurde. Seither erarbeiten die rund 50 jungen Sängerinnen Chormusik unterschiedlichster Stilistik. Die musikalische Gestaltung der Liturgie im Hohen Dom sehen die Mädchen dabei als ihre wichtigste Aufgabe an. Darüber hinaus absolvieren sie ein stetig wachsendes Konzertprogramm in Aachen und der näheren und weiteren Umgebung.

Die bisher weiteste Reise führte den Mädchenchor im Februar 2015 nach London. Dort erhielt der junge Chor die in der geschichtsträchtigen Chortradition Englands seltene Auszeichnung, den Sonntagsgottesdienst in der renommierten Templechurch musikalisch mitzugestalten. Kontakte und Partnerschaften u.a. nach Reims, Kiew und Sydney inspirieren die Arbeit des Chores.

Eine solche Chorpartnerschaft wird den Chor zum Jubiläumsjahr der Wallfahrt auch mit dem Mädchenchor der Basilikamusik verbinden. Der Kevelaerer Mädchenchor freut sich darauf, mit den jungen Damen aus Aachen den Abschluss der Festwoche am 11. Juni gemeinsam mit einem Gottesdienst und einem Konzert zu gestalten. Gelegenheit also für einen Vorgeschmack zum Auftakt des ereignisreichen Jahres. Der Kostenbeitrag zum Konzert am Sonntag beträgt für Erwachsene 8 Euro, für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren 4 Euro.