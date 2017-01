KSV: B- und C-Junioren überzeugen beim Sparkassen-Cup

Beim Kevelaerer Hallenturnier konnten am Sonntagmittag sowohl die C- als auch die B-Junioren des Kevelaerer SV in der Dreifachturnhalle den Turniersieg einfahren und sich zum Hallenkreismeister küren. Bei den nach Futsal-Regeln ausgetragenen Spielen wussten beide Kevelaerer Nachwuchsteams zu überzeugen und verdienten sich die Siegerpokale durch engagierte und konzentrierte Leistungen. Durch die Erstplatzierungen konnten beide Teams die Qualifikation für die im Februar kommenden Verbandsmeisterschaften feiern.

Am Vormittag waren zunächst die jüngeren Mannschaften der C-Junioren an der Reihe. In der gut besuchten Halle an der Hüls zeigten die Kevelaerer „super Fußball“, wie B-Junioren-Trainer Michael Moll bescheinigte. „Spielerisch war der KSV klar überlegen, sodass meist deutliche Ergebnisse dabei herausgekommen sind“, sagte der KSV-Nachwuchstrainer. Die Gruppenphase war demnach kein Proble…

