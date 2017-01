Hubert Janssen wird 90 – Bordpfarrer, Autor und Hobbymaler

Pfarrer Hubert Janssen sitzt an seinem Schreibtisch. Hier in seinem Büro beantwortet er Briefe, hält Korrespondenz mit Menschen aus der ganzen Welt. Der Pfarrer aus Kevelaer pflegt Kontakte. Auch im hohen Alter noch. Am kommenden Dienstag wird der Pfarrer und Oberstudienrat 90. Jahre alt.

„Dieses gesegnete Alter habe ich der guten Pflege meiner Schwestern Marianne und Elisabeth zu verdanken. Ohne sie wäre ich keine 90 geworden“, sagt Hubert Janssen mit einem dankbaren Lächeln. Seinen guten Gesundheitszustand, körperlich wie geistig, führt er aber auch auf die guten Gene seiner Vorfahren zurück.

Am 17. Januar 1927 erblickt Hubert Janssen in Kevelaer das Licht der Welt. Er wächst mit zwei Brüdern und drei Schwestern in der Nähe der Gnadenkapelle auf. Das Leben in der katholischen Familie und das Priesterleben in seinem näheren Umfeld prägen sein geistliches Denken. Mit 11 Jahren entdeckt Hubert die Liebe zur Seefahrt. An der Seite seines Onkels, Pfarrer Edmund Janssen, (er legte den Grundstein für die Amelandfahrten unzähliger Kinder und Jugendlicher), schippert der Junge erstmalig zur Nordseeinsel Ameland.

Während des Krieges ist er als Flakhelfer an der Möhnetalsperre im Einsatz. Von dort kehrt e…

