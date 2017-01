Gefährliches Nichtwissen

Wie schön war das doch, als zu Beginn des neuen Jahres die ersten Schneeflocken fielen. Leider war das ja für die Kinder etwas zu wenig und für die Autofahrer zu viel. Die Situation erinnerte mich allerdings an eine Begegnung von vor einigen Jahren. Wie immer, war ich auch in dieser kalten Jahreszeit mit meiner Kiepe unterwegs. Schon bald traf ich einen alten Mann, schwer gebeugt, auf seine Schneeschaufel gestützt.

Guter Mann, warum schaust du so mutlos?“, fragte ich. „Ach“, sagte er etwas gequält, „es ist für mich alten Mann eine so große Last, dass ich jetzt die ganze Straße vom Schnee befreien muss!“ Er sah in mein ungläubiges Gesicht, als ich fragte: „Aber reicht es denn nicht, wenn du einen Gehweg frei machst, so dass zwei Personen nebeneinander laufen oder sich begegnen können?“