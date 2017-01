Fünfter Kervenheimer Silvesterlauf mit guter Resonanz

Voller Freude begrüßte Mitorganisator Thomas Roest am Zaun auf der Leiter stehend die über hundert Läuferinnen und Läufer, die sich an der Kervenheimer Feuerwehrstation nahe des Startpavillons versammelt hatten.

„Wir brauchen da fast keine Anmeldungen“, sagte er. Zu den bereits vorgemeldeten hatten sich noch eine ganze Reihe weiterer Bewegungsinteressierter dazu gesellt. Inmitteln des Pulks schob sich sein Mitstreiter Udo Weber an den Start.

„Weil wir das hier „just for fun“ machen, für die Gemütlichkeit, den Sport und das Dorf“, versuchte er zu beschreiben, warum sich der Lauf in den vergangenen Jahren so gut etabliert hat. Auch in diesem Jahr sollen die Erlöse des Laufes für einen wohltätigen Zweck genutzt werden. „Wofür wir das Geld dieses Mal verwenden, ist aber noch nicht klar“, sagte er.

Nach dem Startschuss machten sich die großen und kleinen Läuferinnen und Läufer auf die 2,1 Kilomete…

