„Frau Aldi“ feiert Geburtstag

Wenn Regina Berns und ihr Mann Matthias – „Matze“ – lachen, dann erfüllt das den ganzen Raum. Humor und die Beschäftigung mit Menschen, das sind zwei wesentliche Elemente im Leben der Winnekendonkerin, die heute, am 9. Januar 2017, 80 Jahre alt wird.

„Wir haben das von Kindheit an mitbekommen, wir waren immer ein Haus der offenen Tür“, erinnerte sie sich an ihre Kindheit mit ihren insgesamt vier Geschwistern im Haus der Eltern in der Reeser Oberstadt. Der Vater war gelernter Bäcker und wurde später Lagerist, die Mutter war Hausfrau.

„Wer ein Problem hatte oder was Schönes zu erzählen hatte, konnte da kommen – jung oder alt. Das hat uns sehr geprägt, selbstbewusst und weltoffen gemacht. Und ich hatte früh ganz viel mit vielen Menschen zu tun“ – wichtig für ihre spätere Karriere als „Frau Aldi“. „Ich wäre nie ein Büromensch geworden“, sagt sie und muss bei dem Gedanken schmunzeln.

Nachdem das Haus durch den Krieg zerstört worden war, musste die Familie in die Reeser Feldmark ziehen – und die Kinder einen Kilometer zur Schule laufen. „Der Satz des Vaters lautete: Egal, was kommt, aus allem das Beste machen. So praktiziere ich das bis heute.“

Für das Abitur fehlte das Geld: Regina machte den Volksschulabschluss. 195…

