Fenster der Basilika und Priesterhausfassade werden saniert

Es sind große Bilder, die sich angesichts der riesigen Gerüste aufdrängen. Und so ist es kein Wunder, dass Wallfahrtsrektor Rolf Lohmann schnell einen Bogen spannt, von den anstehenden Arbeiten an der Basilika zu Erneuerung und Erhaltung der Kirche im Allgemeinen. „So, wie wir unsere Kirche von außen erneuern und in Ordnung halten, so müssen wir es auch von innen tun“, sagt der Pastor von St. Marien, „wie es unser Papst gerade anstößt. Es ist ein Bild, das uns in die Verpflichtung nimmt.“ Der Kevelaerer Architekt Jörg Bousart nimmt das Bild gern auf und sagt: „Der Kern muss stimmen.“