Ein Lesergruß von Eleonore und Josef Cuylen aus Heilbronn

Eleonore (Nore) Cuylen und ihr Mann Josef sind seit 60 Jahren treue Leser des Kevelaerer Blatts. Das hat sich auch nicht geändert, obwohl das Ehepaar längst fern der Heimat lebt.

Eleonore Cuylen wohnte bis zum 30. Lebensjahr an der Marienstraße 24, bei ihren Eltern Peter und Martha Hendriks, geb. Schmitz. 1960 heiratete sie ihren Mann Josef in Kevelaer verbunden mit einer Neuorientierung und mit einem Umzug nach Duisburg-Buchholz. Das Kävels Bläche durfte natürlich nicht fehlen, da die beiden über die Heimat und die Geschehnisse in Kevelaer informiert bleiben wollten. Hier lebten die beiden 46 Jahre lang. Danach suchten sie eine altersgerechte Bleibe, die sie dann in Heilbronn gefunden haben und sich schon seit zehn Jahren sehr wohl fühlen.

„Die Besuche in Kevelaer sind nicht mehr so oft, da wir nicht mehr ganz so mobil sind wie früher,“ sagte sie mit ein wenig Wehmut in der Stimme. Allerdings sind sie durch das KB Woche für Woche auf dem Laufenden. Auch mit der modernen Technik sind die beiden Eheleute längst vertraut. So nutzt ihr Mann Josef regelmäßig den PC und sie selbst besitzt ein Tablet. Den Umgang damit hat ihr ihre Tochter beigebracht.