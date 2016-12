Ein Dorf lädt zum Silvesterlauf

Am 31. Dezember 2016 um 14 Uhr ist es wieder soweit, dann gehen in Kervenheim die Läufer, Jogger, Walker und auch Hundehalter zum fünften Mal auf den 2,1 Kilometer langen Rundkurs.

Dieser etwas andere Silvesterlauf fand seinen Ursprung im Winter 2012. Damals gab es schon im November viel Schnee und Eis, und auch am Silvestertag waren die Wetterbedingungen unverändert, sodass der traditionelle und bei vielen in der Region beliebte Lauf in Pfalzdorf abgesagt werden musste, da es einfach zu gefährlich war.

Doch zwei Kervenheimer Jungs, Thomas (Rosi) Roest (42) und Edgar Schlootz (52), hatten einen so starken Bewegungsdrang, dass sie ungeachtet der Witterungsbedingungen dennoch laufen wollten, um das Jahr noch mit einer sportlichen Aktivität zu beenden, bevor es dann zur Silvesterparty ging, so erinnert sich Thomas Roest. Sie liefen dann insgesamt zehn Kilometer von Kervenheim nach Sonsbeck und wieder zurück.

Im folgenden Jahr, auf dem Weg zur Kinderandacht am Heiligabend, fragte ihn sein Kumpel Udo Weber, ob sie gemeinsam den Silvesterlauf machen sollten. Worauf Thomas Roest erwiderte: „Nein, das ist mir zu stressig, mit der An- und Abreise nach Pfalzdorf.“ Worauf Udo Weber entgegnete „Nicht in Pfalzdorf, sondern hier bei uns in Kervenheim, so wie du e…

