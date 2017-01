Das Kevelaerer Blatt lädt zum Dialog über Zukunftsthemen ein

Die Innenstadt wird umgebaut. Wie finden Sie das? Der Mechelner Platz bekommt ein neues Gesicht. Wie soll das aussehen? Auf der Hüls nimmt der Sole- und Pilgerpark Gestalt an. Andere Ideen haben es da schwerer. Wie finden Sie das?

Wir interessieren uns für Ihre Meinungen zu den Zukunftsthemen, die in den kommenden Wochen und Monaten die Marienstadt beschäftigen. Ob City oder Ortschaft, Wallfahrtsjubiläum oder Kulturangebot, ob Sportplatz oder Bühnenhaus, Schule, Kindergarten, Krankenhaus – Ihre Meinung, liebe Leserinnen und Leser, werden wir in der Redaktion an der Johannesstraße 11 zum Anlass nehmen, einen Ort, ein Thema, eine Geschichte näher zu beleuchten. Wie Sie das vom Kevelaerer Blatt kennen: Fundiert, kompetent, nah am Menschen. Mitmachen kann jeder, der uns schreibt.

Wir haben für Sie zur Anregung ein paar Themen und Fragen an Sie zusammengestellt. Nehmen Sie diese zum Anlass, uns Ihre Meinung zu sagen. Wir freuen uns auf Ihre Kritik und Ihre Anregungen!

Hier geht’s zur Befragung!