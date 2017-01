Bruder Thomas wird 80: Canisianer blickt auf ein bewegtes Leben zurück

Am 11. Januar 1937 erblickt Werner Bischop in Raesfeld bei Borken das Licht der Welt. 22 Jahre später wird er in der Kevelaerer Kerzenkapelle eingekleidet und erhält den Namen Bruder Thomas. Jetzt darf er seinen 80. Geburtstag feiern und auf ein bewegtes Leben zurückblicken.



Sich Gott verbunden fühlen, in ihm verwurzelt sein. Ja, das ist es wohl was Bruder Thomas zur Canisianergemeinschaft hat gehen lassen. Damals, vor mehr als 55 Jahren. „Genau das war mein Weg“, sagt Bruder Thomas Bischop, der morgen seinen 80. Geburtstag feiern darf. Mit Freunden, Weggefährten der Gemeinschaft und den Priestern aus dem Priesterhaus in Kevelaer. Denn hier in Kevelaer, dem Gründungsort der Ordensgemeinschaft der Canisianer, ist Bruder Thomas seit zehn Jahren zuhause, hier fühlt er sich wohl.

„Aber wer weiß, was mein Lebensweg noch für mich vorsieht“, sagt das Geburtstagskind mit einem Lächeln. Am 11. Januar 1937 erblickt Werner Bischop in Raesfeld bei Borken das Licht der Welt, erlebt mit Kinderaugen die Wirren des Krieges. Dennoch gründet er an seinem Geburtsort den ersten Pfadfinder-Stamm, um mit anderen Jugendlichen alte, kranke un…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.