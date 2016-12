Brand im Kinderzimmer

Am Sonntag, 18. Dezember 2016, gegen 20.55 Uhr geriet – vermutlich aufgrund eines technischen Defektes – eine Lichterkette in einer Doppelhaushälfte am Ahornweg in Twisteden in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand, der in einem Kinderzimmer im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen war. Durch das Feuer wurden die Lichterkette und eine Steckdose sowie die umgebende Wand und Kinderspielzeug beschädigt.

Die Hausbewohner, Eltern mit drei Kindern (6, 14 und 15 Jahre alt), erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden mit Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.