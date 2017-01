Anmeldung an Gesamtschule und Gymnasium

Im Februar steht wieder die Anmeldung der heutigen Viertklässler an der Gesamtschule Kevelaer-Weeze oder am Kardinal-von-Galen-Gymnasium an. Die Stadt Kevelaer gibt dazu einige Hinweise.

Gesamtschule Kevelaer-Weeze

Rechtzeitig vor den Anmeldezeiten für das Schuljahr 2017/2018 bietet die Gesamtschule Kevelaer-Weeze den interessierten Grundschuleltern mit ihren Kindern folgende Informationsveranstaltungen an:

Informationsabend: Am Donnerstag, 12.01.2017, sind die Eltern um 19:00 Uhr in die Mensa am Schulzentrum Kevelaer eingeladen. Dort erfahren Sie Einzelheiten zur Schulform Gesamtschule im Allgemeinen, zu den Besonderheiten der Gesamtschule Kevelaer-Weeze und den Anmeldeformalitäten.

Tag der offenen Tür: Am Samstag, 14.01.2017, erhalten Eltern und Grundschulkinder die Gelegenheit, das Schulgebäude in Kevelaer und Weeze kennenzulernen, in dem die Gesamtschule untergebracht ist. Alle Klassen stellen am Tag der offenen Tür mit zahlreichen Aktionen das derzeitige Unterrichtsgeschehen vor.

Anmeldephase: Die Anmeldungen für das kommende Schuljahr finden in der Zeit vom 06. – 09.02.2017 im oberen Foyer der Zweifachhalle am Schulzentrum Kevelaer statt. Zur Verhinderung von langen Wartezeiten werden den einzelnen Grundschulen Kernzeiten zugeordnet. Die Eltern werden ausdrücklich darum gebeten, an den vorgegebenen Tagen die Anmeldung durchzuführen. Selbstverständlich sind Ausnahmen möglich. Die Reihenfolge der Anmeldung spielt für die Aufnahme eines Kindes keine Rolle. Die neuen Schülerinnen und Schüler sollten möglichst zu den Anmeldungen mitgebracht werden.

Antonius-Grundschule Kevelaer

Montag, 06.02.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr

Montag, 06.02.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr Hubertus-Grundschule Kevelaer und Grundschule Wetten

Dienstag, 07.02.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr

Dienstag, 07.02.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr Franziskus-Grundschule Twisteden, Petrus-Canisius-Grundschule Weeze und Marienwasser-Grundschule Weeze

Mittwoch, 08.02.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr

Mittwoch, 08.02.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr Verbundschule Overberg Winnekendonk und St. Norbert Kervenheim

Donnerstag, 09.02.2017 von 15.00 bis 19.00 Uhr

Weitere Informationen zur Gesamtschule: www.gesamtschule-kevelaer-weeze.de

Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Anmeldungen für das Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer werden im Sekretariat von Montag, 06.02.2017, bis einschließlich Freitag, 10.02.2017, jeweils von 8.30 bis 11.00 Uhr und von 13.30 bis 15.00 Uhr entgegen genommen.

Weitere Informationen zum Gymnasium: www.kvgg.de

Allgemeines zur Anmeldung

Zur Anmeldung sind das Familienstammbuch oder eine Geburtsurkunde, das letzte Zeugnis, die begründete Empfehlung der Grundschule und gegebenenfalls eine Sorgerechtsbescheinigung mitzubringen.