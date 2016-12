20. Xmas-Rocknacht mit „Sex in the fridge“

Als der Keyboader von „Sex in the fridge“, Franz Girmes, nach dem vorletzten Stück auf Michael Broeksteeg zukam, ihm für seine langjährige Zeit dankte und die Band ihm applaudierte, skandierten viele der rund 300 Weihnachts-Konzertfans dessen Namen.

An diesem Abend bediente der Gitarrist zum letzten Mal die Saiten für die sechsköpfige Combo. Nach 23 Jahren Musik beendete er mit der 20. Xmas-Rocknacht in der Josef-Schotten-Schützenhalle seine Zeit in der Band. „Es sind gemischte Gefühle“, gestand der 56-Jährige. „Ich hatte tolle Momente mit den Jungs und dem Publikum. Aber es ist wie bei einer Ehe. Es ist nicht mehr so wie am Anfang.“ Es gäbe keine Probleme innerhalb der Band. Persönliche Veränderungen und der Wunsch nach Neuem seien Impuls…

